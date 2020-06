Angelo Pintus: rinviato lo spettacolo a dicembre

A causa dell'emergenza sanitaria in atto e alla luce delle relative disposizioni governative in tema di salute pubblica in merito ad assembramenti di persone, lo spettacolo già sold out di Angelo Pintus, “Destinati all’estinzione (capitolo 2)”.

Lo spettacolo era in programma al Teatro delle Muse di Ancona mercoledì 17 giugno ed è stato rinviato a mercoledì 16 dicembre con inizio alle 21. I biglietti già acquistati rimangono validi, mantenendo stesso posto e settore, per la nuova data.