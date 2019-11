L'Anfritrione: un classico rivistato approda alla Fenice

Sul palco del teatro La Fenice di Senigallia sabato 23 novembre arriva L'Anfitrione diretto da Filippo Dini. Un adattamento moderno di un'opera classica intramontabile.

Ma come si sono trasformati in questa contemporanea riscrittura di uno tra i più conosciuti classici della comicità, Giove e Mercurio, gli dèi che hanno dato vita al mito della nascita di Ercole grazie all’innamoramento di Giove per la moglie di Anfitrione? La risposta sta nel meccanismo perfetto di una vicenda drammaturgica che, affinandosi, ha attraversato i secoli, da Plauto fino a Giraudoux, con il suo Anfitrione 38, passando da Molière, Kleist e molti altri. Gli dèi, incuranti dell’incredulità e dello scetticismo che li circonda dalla fine del mondo classico, continuano ad agire e a sconvolgere con il loro intervento, allora come oggi, gli umili e i potenti. Uno spettacolo da non perdere per le numerose situazioni comiche, bizzarre e spiazzanti che fanno da specchio alle sempre più grottesche e disorientanti vicende del nostro presente. I biglietti sono in vendita online da 22 a 40 euro.