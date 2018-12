Andrea Montovoli: il bel "surfista" di Pechino express si scatena in discoteca

Tornano i grandi party targati Miami Club, i venerdì coi super ospiti più amati della TV. Venerdì 7 dicembre per il party Mamacita Gold, la festa latina più travolgente del centro Italia, arriva lo special guest Andrea Montovoli, il bellissimo attore, ballerino, surfista e protagonista di svariati reality show televisivi, tra cui l’ultimo Pechino Express 2018. Ma il Miami Club è anche e soprattutto musica di qualità. In consolle in sala principale Frankie di Palma, Mat, la vocalist Hilary. Nell’area Privee si balla a tutta afro music con Tium, Alpha e Jack. Ingresso ridotto donna entro mezzanotte e mezza. Ingresso uomo:10 euro e tavoli 15 euro.

Andrea Montovoli nasce a Porretta Terme, vicino a Bologna, il 12 marzo 1985. A soli 12 anni manifesta il suo amore per la musica, iniziando a suonare la chitarra. Tuttavia il suo interesse più grande è la recitazione, così, nel 2003, inizia a lavorare in teatro con piccoli ruoli. Soltanto nel 2006 debutta al cinema con i film Uno Su Due per la regia di Eugenio Cappuccio, e nella miniserie televisiva Quo Vadis, Baby? di Gabriele Salvatores. Nel 2009 entra a far parte del cast di Ballando Con Le Stelle, programma Rai condotto da Milly Carlucci, arrivando fino alla finale e classificandosi al secondo posto. A seguire, nel 2010, torna al cinema con Scusa Ma Ti Voglio Sposare, sequel del fortunatissimo Scusa Ma Ti Chiamo Amore, di Federico Moccia. Nei tre anni successivi gira diverse pellicole di successo nel ruolo di protagonista. Lo troviamo in Piazza Giochi (2010), Una Canzone Per Te (2010), Balla Con Noi (2011) e Poker Generation. Non mancano anche ruoli per la tv, in L’Ispettore Coliandro (2009), Notte Prima Degli Esami ’82 (2011), Natale A 4 Zampe (2012), Un Matrimonio (2013) e Provaci Ancora Prof (2013). Nel 2015 fa parte del cast della decima edizione de L’Isola dei Famosi, arrivando in semifinale. Nel 2016, invece, entra nel cast di Bella Più Di Prima, su La 5, nel ruolo di personal trainer, dopo aver preso una certificazione da istruttore funzionale. Subito dopo lo vediamo in Celebrity Workout, un reality mandato in onda su TgCom 24. A maggio 2017 partecipa a Talisker Journey, dove gira in moto per tutta la Scozia. Tra il 2017 e il 2018 partecipa alla fiction Mediaset Sacrificio D’Amore, dove interpreta uno dei protagonisti. Recentemente ha partecipato all’ultima edizione di Pechino Express 2018 come concorrente, giocando con Francisco Porcella nella coppia de I Surfisti. E qui si è potuto mettere ancor di più in luce, trovando l’amore del grande pubblico.