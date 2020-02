And the winner is: programmazione da Oscar all'Uci cinema

Fino a mercoledì 12 febbraio nelle multisale del Circuito Uci Cinemas si può partecipare all'iniziativa dal titolo And The Winner Is, tutta dedicata ai film candidati più importanti della stagione. Per chi parteciperà alle proiezioni il Circuito ha riservato una promozione speciale: bibita e pop corn a soli 4,50 euro.

La programmazione vanta i titoli più apprezzati dalla critica e attesi dagli appassionati del cinema:

1917 , il film distribuito da 01 Distribution, diretto da Sam Mendes e interpretato da George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong, Andrew Scott, Richard Madden, Colin Firth e Benedict Cumberbatch che racconta un anno cruciale della Prima guerra mondiale;

, il film distribuito da 01 Distribution, diretto da Sam Mendes e interpretato da George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong, Andrew Scott, Richard Madden, Colin Firth e Benedict Cumberbatch che racconta un anno cruciale della Prima guerra mondiale; C'era una volta a Hollywood , il nono film diretto da Quentin Tarantino, distribuito da Warner Bros Italia e interpretato da Leonardo Di Caprio, Brad Pitt e Margot Robbie che porta sul grande schermo un ritratto unico della Hollywood del 1969 e della storia del cinema e tanti altri.

, il nono film diretto da Quentin Tarantino, distribuito da Warner Bros Italia e interpretato da Leonardo Di Caprio, Brad Pitt e Margot Robbie che porta sul grande schermo un ritratto unico della Hollywood del 1969 e della storia del cinema e tanti altri. Parasite , diretto da Bong Joon- ho, distribuito da Academy Two e incentrato sulla storia di una famiglia coreana disposta a ogni sotterfugio per sbarcare il lunario;

, diretto da Bong Joon- ho, distribuito da Academy Two e incentrato sulla storia di una famiglia coreana disposta a ogni sotterfugio per sbarcare il lunario; Joker , diretto da Todd Phillips, distribuito da Warner Bros Italia e interpretato da un’incredibile Joaquin Phoenix, l’origin story del celebre villain nemico di Batman;

, diretto da Todd Phillips, distribuito da Warner Bros Italia e interpretato da un’incredibile Joaquin Phoenix, l’origin story del celebre villain nemico di Batman; Judy , il biopic diretto da Rupert Goold e distribuito da Notorious Pictures, in cui Renée Zellweger interpreta l’iconica Judy Garland;

, il biopic diretto da Rupert Goold e distribuito da Notorious Pictures, in cui Renée Zellweger interpreta l’iconica Judy Garland; Jojo Rabbit, il film diretto e interpretato da Taika Waititi con Roman Griffin Davis, Scarlett Johansson, Sam Rockwell e Rebel Wilson su un giovane seguace di Hitler che scopre che sua madre sta nascondendo una giovane ebrea nella stanza della sorella morta, distribuito da 20th Century Fox.

Il costo del biglietto è pari all’intero e al ridotto previsto per il giorno. È possibile acquistare i biglietti presso le casse delle multisale o sul sito.