Cosa fare ad Ancona: gli eventi del weekend dal 31 ottobre al 3 novembre

Tra dolcetti e scherzetti arriva Michele Riondino sul palco delle Muse, il maestro Vessicchio ospite al Music Gallery, alla fenice di Senigallia al via il musical We will rock you. Al Miami di Monsano si ricorda il muro di Berlino con un party scatenato