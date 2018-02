Club 360 gradi, appuntamento con la lezione gratis di Balboa direttamente dai Cinquanta

Lo swing e la musica degli anni Cinquanta rivivono al club 360 gradi in via Achille Barilatti. Dalle ore 19 al via la lezione gratuita con Charlie Rock di balboa, un ballo conosciuto per i suoi ritmi veloci, il suo footwork elaborato ed elegante e la sua posizione chiusa e stretta.

A seguire grande serata swing con il ricco aperitivo cena. Il menu di carne e pesce ha il prezzo di 15 euro ad ingresso libero. Per informazioni www.charlierock.It.