Ancona Street Food Festival: tre giorni tra cibo di strada, tradizioni a deejay set

Per il quarto anno consecutivo, da venerdì 14 a domenica 16 giugno, il Porto Antico di Ancona si trasforma in un crocevia di sapori e odori provenienti da tutt’Italia per la nuova edizione dell’Ancona Street Food Festival.

Ecco il programma della kermesse:

Venerdì 14 giugno

Dalle 17: Hip Nic music truck

ore 22 Live: Mr. Deadly one BAD man

ore 22.00 Live: Rockabilly Night - The Lucky Strike & The Johnny Clash

Sabato 15 giugno

Dalle 12: HiP NiC music truck

Dalle 19.30 e alle 22:00 Live: Three Funky Groov3

MAIN STAGE / CUMBIA NIGHT / 22.00 Live: Cumbia Night - Cristian Gallego y los Cumbiamberos

Domenica 16 giugno

Dalle 12: HiP NiC music truck

Alle 19.00 e alle 21:00 Live: Bucket Butchers

Dalle 22.00 Live: Jazz Encounters Night - Gipsyland Orchestra

Naturalmente non sarebbe uno street food festival senza grigliate, fritti, bombette, olive ascolane, caciucco, moscioli, panelle e tante altre tipicità regionali servite in riva al mare dagli oltre 20 truck pronti a soddisfare i palati di migliaia di visitatori. Novità di quest’anno la collaborazione con HiP NiC, collettivo nel quale confluiscono alcuni tra i più noti operatori culturali e di intrattenimento presenti ad Ancona e provincia: Associazione Maree / Porto Bello, Nerto, Arci Ancona, Loop Live Club e Bermuda Eventi. Per tutta la durata del festival saranno loro a curare una parte consistente delle attività collaterali, a partire da un mercatino dedicato all'artigianato e alle autoproduzioni, un music truck ricavato da una vecchia roulotte con consolle integrata dalla quale gli chef-djs del collettivo selezioneranno, cucineranno e somministreranno prelibatezze sonore per tutti i palati, alternandosi ai “fornelli”, una visual art area curata dall’artista Annaclara Di Biase e alcuni spettacoli di strada. Presente, come sempre, anche un'area bimbi per intrattenere i più piccoli e far rilassare i genitori.