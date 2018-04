Giovedì 19 Aprile 2018 alle ore 16 presso l'Informagiovani di Ancona (Piazza Roma) per l'inaugurazione della mostra fotografica "2008 - 2018: 10 anni in strada" in occasione del decennale dell'associazione "Servizio di Strada Onlus". La mostra si terrà dal 19 Aprile al 10 Maggio 2018