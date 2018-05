Lorenzo Live 2018, la tappa al Palaprometeo si fa in tre registrando il quasi sold out

Al PalaPrometeo sbarca Jovanotti con tre date del suo tour Lorenzo Live 2018. Venerdi 1, sabato 2 e lunedi 4 giugno il palazzetto dorico si popola dei fans del mitico cantante italiano per un concerto in gran parte sold out. Delle tre date, infatti, restano disponibili ancora i biglietti per il 4 giugno da 57,50 euro per i posti non numerati a 92 euro per la tribuna frontale numerata.

La super band di Lorenzo live 2018 sarà composta da: Saturnino Celani (basso), Riccardo Onori (chitarra), Leo Di Angilla (percussioni), Cristian Noochie Rigano (tastiere), Franco Santarnecchi (piano), Gareth Brown (batteria), Jordan Mclean (tromba), Matthew Bauder (sax) e Gianluca Petrella (trombone).