Ancona, je t'aime: per San Valentino tra percorsi e selfie d'amore. Tuttto il programma

Ancona, je t'aime: l'Amministrazione comunale lancia quest'anno, in occasione di San Valentino, una kermesse che per cinque giorni non mancherà di coinvolgere, appassionare e divertire i cittadini, facendoli incontrare nei diversi spazi del capoluogo.

Ecco il programma completo:

“Percorso dell’amore” nel centro storico di Ancona con le tappe dei “selfie dell’amore” e degustazioni di champagne ostriche e frutta nei luoghi del cuore di Ancona dal 10 al 14 febbraio

“Ancona Je t’aime … come nelle favole” percorso dell’amore in carrozza con due meravigliosi cavalli bianchi

Il 10 l’11 ed il 14 febbraio dalle 17.00 alle 20.00 – appuntamento a Piazza San Francesco

“Cibo e piacere” e cooking show incontro / aperitivo con la Dott.ssa Marianna Agostinelli affiancata da tre chef stellati anconetani - sabato 10 febbraio ore 11.30 – Mercato delle Erbe

Flash mob “Ancona Je t’aime”

Sabato 10 febbraio ore 11.00 – Piazza Roma

“Ancora je t’aime …. dal mare”

Breve giro in barca a vela per ammirare la bellissima Ancona dal mare in tutto il suo splendore

il 10 e 11 febbraio dalle 10 al tramonto – partenza ogni mezz’ora circa

il 14 febbraio dalle 14 al tramonto – partenza ogni mezz’ora circa

Partenza dal Molo Rizzo davanti alla Fontana dei due soli – partecipazione gratuita

“L’immagine di Eros nel mondo antico”

Dal 10 al 14 febraio presso il Museo archeologico Nazionale delle Marche

Visita guidata ore 17.30 - orario di apertura museo dalle 8.30 alle 19.30

"L'arte d'amare" visita guidata in Pinacoteca

Sabato 10 febbraio ore 18:00 Pinacoteca Civica (Ingresso Via Pizzecolli, 17)

Percorso guidato alla scoperta di storie d'amore e di artisti appassionati. L'esperienza sarà arricchita dalla nuova installazione sensoriale per assaporare "il profumo" di alcuni dipinti protagonisti di storie d'amore! Inoltre figuranti in abiti storici dell'800 mostreranno l'arte del corteggiamento all'epoca di Jane Austen.

Prenotazione obbligatoria 0712225047 museicivici.ancona@gmail.com

Passeggiata sentimentale con il Prof. Antonio Luccarini: personaggi e vicende incentrate sull’amore e la bellezza ad Ancona.

Domenica 11 febbraio – appunamento alle ore 16.30 presso il Belvedere Casanova - Capodimonte

“Io decoro Ancona … e tu?” premiazioni delle scolaresche

Domenica 11 febbraio ore 17.00 presso il Teatro delle Muse

Rassegna cinematografica “Ancona Je t’aime”: presso il Cinemuse proiezione di film girati ad Ancona

Ogni proiezione sarà preceduta da una breve presentazione del Prof. Antonio Lucarini.

Domenica 11 febbraio: ore 19.00 “Ossessione” – regia di Luchino Visconti anno 1943, ore 21.30 proiezione del film “La stanza del figlio” regia di Nanni Moretti anno 2001.

Martedì 13 febbraio: ore 19.00 “Il giustiziere dei 7 mari” regia di Domenico Paolella anno 1962, ore 21.30 “La belva con il mitra” regia di “Sergio Grieco” anno 1977.

Mercoledì 14 febbraio: ore 19.00 “La prima notte di quiete” regia di Valerio Zurlini anno 1973, ore 21.30 “La regina degli scacchi” regia di Claudia Florio anno 2002.

Casanova in giro per la città con delle performance che ricorderanno il legame di Casanova con la città di Ancona dove, si narra, abbia avuto ben tre storie d’amore.

Accompagnato dalle dame in abiti del ‘700

Mercoledì 14 febbraio dalle ore 11.00

Performance di Giacomo Casanova interpretato da Maurice Agosti.

Mercoledì 14 febbraio ore 18.30 Piazza del Plebiscito. Lettura di lettere d’amore originali dell’epoca. Una grafologa sarà a disposizione gratuitamente per eseguire l’analisi sulla scrittura gratuita a coloro che vorranno conoscere le loro affinità e compatibilità con il/la partner attuale o futura.

Durante l’evento:

Un mare di vino nel cuore delle marche

