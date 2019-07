Ancona jazz summer festival: al via il primo live con il trio Reis - Demuth - Wiltgen

Giovedì 4 luglio il grande jazz torna protagonista alla terrazza Moroder. Al via alle ore 21.30 il concerto di Reis - Demuth - Wiltgen trio. Arriva dal Lussemburgo una delle formazioni più interessanti della scena europea del jazz. I tre si conoscevano e suonavano insieme fin dai tempi della scuola, ma soltanto nel 2011 hanno formato un trio regolare che si è subito imposto per originalità e bellezza delle composizioni. Reduci da frequenti tour in tutto il mondo, Reis , Demuth e Wiltgen hanno sviluppato un suono di rara compostezza e profondità, magnifico nella ricerca costante di nuovi impasti timbrici.

Ingresso: 15 euro e concerto in abbonamento (4 concerti da Moroder euro 45,00). Prevendita presso Casa Musicale, corso Stamira e circuito Vivaticket e biglietteria aperta in terrazza dalle ore 20. Prenotazioni ai numeri 071898232 e 331 6342256.