Ancona Jazz: note d'autore con Simone La Maida Quartet

Secondo appuntamento per Ancona Jazz al CineMuse, domani lunedì 26 marzo con il Simone La Maida Quartet “Tributo a Jackie McLean”. Jackie McLean (1931-2006) è stato uno dei più importanti altosassofonisti post Charlie Parker, padrone di un’ampia discografia che ha rimandato, fin dalle prime esperienze, l’immagine di un musicista integerrimo e non semplice imitatore, ma capace di creare un ponte tra passato e futuro, esprimendo un presente fatto di profonde aperture ritmiche e armoniche, viatico per quel free jazz che nei primi anni ’60 indicò una strada nuova per la musica afroamericana. McLean esplorava soprattutto le note alte dello strumento, a cui infondeva una sonorità tagliente e metallica e un tono leggermente calante. Assoluto padrone del blues, vibrante interprete nelle ballate, egli può vantare capolavori assoluti soprattutto per la Blue Note, dischi che qualsiasi appassionato ha in discoteca. Non era certo facile trovare un musicista in grado di rendergli il giusto omaggio, ma dopo anni di ascolto nella Colours Jazz Orchestra, Simone La Maida ha tutte le carte in regola per affrontare un’impresa del genere. La Maida conosce molto bene la storia del jazz, è capace di suonare in modo “straight” ma nello stesso tempo ama liberarsi in voli solistici più audaci, il tutto sempre con feeling e intelligenza. Al suo fianco una sezione ritmica coesa e brillante, in grado di procurare qualche brivido anche ai più smaliziati ascoltatori. In apertura serata proiezione di video clip su Jackie McLean: Solar (Ancona, Sperimentale 1987); Blues Inn (M.te Fuji Jazz Festival 1988); Cool Struttin (M.te Fuji Jazz Festival 1986); Little Melonae (Ancona, Sperimentale, 1987).

La formazione: Simone La Maida, sax alto Angelo Trabucco, pianoforte, Gabriele Pesaresi, contrabbasso, Roberto Desiderio, batteria (inizio ore 21, posto unico € 12,00; ridotto giovani fino a 26 anni, possessori Marche Teatro Card, soci Fai, soci MJN 2018 € 10,00; studenti universitari max 40 posti € 5,00).