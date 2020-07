Ancona Jazz: Silvia Manco in concerto con “Hip! The Blossom Dearie Songbook”

Domenica 19 luglio alla Corte della Mole alle 21.30 al via il concerto di Silvia Manco Trio “Hip! The Blossom Dearie Songbook”.

La carriera di Silvia Manco copre già un ventennio, con un’attività divisa agli inizi con la commedia musicale e il mondo del pop. Pianista, cantante e compositrice, Silvia guida i suoi trii seguendo una tradizione legata all’eleganza e alla raffinatezza del linguaggio, vedi le formazioni analoghe di Nat King Cole o di Shirley Horn, Ray Brown e Blossom Dearie, fino all’odierna Diana Krall. Da qui l’idea di dedicare un intero disco alla Dearie, figura di grande rilevanza nell’ambito della vocalità jazz americana, è scaturita in modo naturale. Silvia non copia, ovviamente, ma parte da quel mondo, tanto intimista quanto swingante, per esprimere la propria, ricca, personalità. Ecco, quindi, che il disco appare di assoluto livello internazionale, grazie anche alla presenza di accompagnatori prestigiosi quali Dezron Douglas al contrabbasso e Jerome Jennings, già con Jazzmeia Horne, alla batteria. Stavolta avrà comunque attorno a sé i suoi abituali musicisti, molto esperti nella scena nazionale, e un paio di ospiti aggiunti che sapranno dare ulteriore vivacità alle esecuzioni. Un personaggio da scoprire, affascinante come la bellezza della musica che avremo la fortuna di ascoltare.

Posto unico numerato: euro 10,00 euro con diritti prevendita. Posto unico numerato con consumazione: euro 15,00 euro d.p. Si consiglia l’acquisto dei biglietti online su vivaticket.it per evitare code all’ingresso. La biglietteria sarà comunque aperta nel luogo del concerto da un’ora prima dell’inizio. E’ possibile acquistare i biglietti anche presso Casa Musicale Ancona, corso Stamira 68, e presso tutti i punti vendita Vivaticket. Ingresso alla manifestazione: lato Fiera.