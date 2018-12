Ancona Jazz: pomeriggio sotto l'albero con Jop5 Quintet

Ultimo appuntamento con il jazz sotto l'albero, in piazza Roma, alle ore 18, a cura di Ancona Jazz, venerdì 28 dicembre, nell'ambito della rassegna BiAnconatale promossa dal Comune di Ancona, kermesse che sta animando la città con eventi musicali, mercatini e tanto altro in occasione del periodo natalizio.



Dopo il consueto successo della Gospel Night al Teatro delle Muse, dello scorso 19 dicembre, Ancona Jazz rinnova l'appuntamento, come ogni venerdì, alle ore 18 al palco di Piazza Roma, proprio sotto il grande albero di Natale, per un pomeriggio con il JOP5 Quintet per Waitin' New Year Eve, un'occasione per salutare l'anno uscente e dare il benvenuto al 2019, anche grazie alla bella voce della giovane cantante fermana, Anna Laura Alvear Calderon, laureata nel 2018 in Canto Jazz al Conservatorio G.B. Pergolesi di Fermo e ospite di numerosi festival. Protagonista del concerto di domani sarà dunque un'interessante formazione che spazierà tra jazz e pop e presenterà temi noti degli anni '80, riproposti in chiave swing, bossa nova, jungle per un pomeriggio tutto da ballare. La vband è composta da Anna Laura Alvear Calderon – voce; Luca Giardini – tromba; Emanuele Evangelista – piano; Manuele Montanari – contrabbasso; Stefano Manoni – batteria.