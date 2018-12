Ancona Jazz: Natale con The Howard Gospel Choir

Non è Natale ad Ancona senza la Gospel Night di Ancona Jazz, l'appuntamento più atteso di tutti nel fitto calendario natalizio, che quest'anno sarà mercoledì 19 dicembre (ore 21.30): sul palcoscenico, direttamente da Boston, il The Howard Gospel Choir, energica formazione statunitense con ben 12 cantanti, 1 tastierista e il direttore del coro, in Italia per la prima volta e per sole due date, una di queste proprio ad Ancona. L'Howard Gospel Choir ha condiviso il palco con artisti importanti come Stevie Wonder, Berry Manilow, Tony Bennett, Ne-Yo, The Beach Boys e Zucchero Fornaciari. Inoltre si è esibito alla presenza di grandi figure politiche quali il Presidente Obama, Dr. Henry Louis Gates, Jr., il Reverendo Jesse Jackson e il Reverendo Dr. Jeremiah A. Wright, Jr.

Fondato nel 1968 da Melanie Russell (Lee) e Rosalind Thompkins (Lynch), l'Howard Gospel Choir (HGC) di Boston è il primo coro collegiale di grande portata negli States: è composto da più di settanta persone e comprende gli studenti e alunni dell'Howard University e delle comunità circostanti. Grazie al contributo di musicisti eccezionali, il repertorio abbraccia il gospel contemporaneo e tradizionale, gli inni e i Negro spirituals. Membri celebri di questo ensemble sono i vincitori dei Grammy come Richard Smallwood, Coré Cotton (member of Sounds of Blackness), Elbernita “Twinkie” Clark of the legendary Clark Sisters, e star dell'R&B come Ángela Winbush. Per cinquant'anni l'Howard Gospel Choir ha raggiunto livelli elevati, esibendosi in molti luoghi prestigiosi come la Casa Bianca, il Capitol Building, la DAR Constitution Hall e la Washington National Cathedral. Nel 2016 è uscito l’ultimo album Glorious God: il cd è una raccolta di brani che riflettono appieno il loro genere musicale. Oltre ad essere rimasto per più di dieci settimane nella Top 30 Charts della Gospel Music, questo album unico è stato nominato per due Stelle Awards 2017, 4 Rhythm of Gospel Awards and 1 Steeple Award. Biglietti rimasti in seconda e terza galleria. Prezzi: 2^ galleria, palchi laterali intero 12,00 - ridotto 10,00 (+ 1,00 d.p.), 3^ galleria intero 9,00 (+1.00 d.p.). Riduzioni: soci COOP, soci ARCI, giovani fino a 26 anni, adulti oltre 65, soci Marche Jazz Network 2018, soci FAI, soci Marche Teatro Card. Prevendita presso la biglietteria del teatro e online su www.geticket.it. Orari biglietteria: 9,30-13,30 e un'ora prima dell'inizio dello spettacolo, tel. 071.52525, email: biglietteria@teatrodellemuse.org.