Ancona Jazz: si entra nel vivo con il tributo a Charlie Parker

Si entra nel vivo della diciassettesima edizione dell'Ancona Jazz Summer Festival, organizzato dall'associazione Spaziomusica e dedicato al grande compositore Ennio Morricone, recentemente scomparso. Giovedì 16 luglio appuntamento con la serata Bird@100: si inizia alle ore 19, presso la sala Boxe Omero della Mole Vanvitelliana, con un incontro con il professore e scrittore Guido Michelone. Nato a Vercelli nel 1954, è docente di Storia del Jazz presso il Conservatorio Vivaldi di Alessandria e professore di Storia della Musica Afroamericana al Master di Comunicazione musicale dell'Università Cattolica di Milano. Specializzato nel rapporto tra il jazz e le altre forme artistiche, in particolare con il cinema, Michelone ha pubblicato numerosi libri, fra cui Il Jazz-Film e Il Jazz e le arti - Il sound afroamericano nell'universo estetico contemporaneo. In questa occasione presenterà il nuovissimo Il Jazz e le Idee – Sogni, concetti, valori, sentimenti della musica afroamericana in 33 voci (Arcana Editore). Un'occasione imperdibile per ascoltare uno dei massimi esperti di jazz.

Alle ore 21.30, sula palco della Corte della Mole, spazio alla musica di Supersax Plays Bird-Omaggio a Charlie Parker. Nel centenario della nascita di Charlie Parker, il festival vuole onorare il geniale sassofonista con questa proposta esclusiva, basata su un ensemble di sassofoni tratti in blocco dalla Colours Jazz Orchestra e guidati magistralmente dal maestro Massimo Morganti, stavolta anche nelle vesti di trombonista. La formula ricalca quella, di stupefacente impatto, del gruppo Supersax, fondato dal sassofonista Med Flory nei primi anni ’70 con l’intento di preservare, e divulgare, gli assoli di Bird nota per nota, letti in modo perfetto dall’intera sezione delle ance. Come prassi, gli apporti solistici individuali erano poi del tutto appannaggio dello strumentista di turno. E così sarà anche al festival. Sarà anche trasmesso un saluto video da New York, del grande altosassofonista Jim Snidero. Già protagonista di uno splendido concerto al Ridotto delle Muse nel dicembre del 2015, questo nonetto saprà entusiasmare il pubblico ancora una volta, nel rispetto di un linguaggio che ha segnato, come nessun altro, l’intera musica della seconda metà del secolo scorso, e che rimarrà riferimento fondamentale anche per le generazioni future. La formazione: Massimo Morganti, trombone; Simone La Maida, Maurizio Moscatelli, Filippo Sebastianelli, Antonangelo Giudice, Marco Postacchini, sassofoni; Emilio Marinelli, pianoforte; Gabriele Pesaresi, contrabbasso; Stefano Paolini, batteria.

Il prezzo del biglietto è di 10 euro. È possibile acquistare il biglietto comprensivo della consumazione, offerta dal bar MicaMole, maggiorato di soli 5 euro. I posti sono limitati, è consigliato l'acquisto dei biglietti online per evitare code all'ingresso. Tramite Vivaticket attivando la modalità print@home si può stampare il biglietto a casa e presentarlo all'ingresso, varrà infatti come titolo di ingresso senza il bisogno di passare in biglietteria. La biglietteria sarà comunque aperta nel luogo del concerto da un'ora prima dell'inizio. È possibile acquistare i biglietti anche presso Casa Musicale Ancona (ex Bucchi) in corso Stamira 68 e presso tutti i punti vendita Vivaticket. In caso di maltempo il concerto si terrà all'Auditorium della Mole Vanvitelliana in doppio set per un massimo di 164 spettatori e verrà rispettato l'ordine di prenotazione. L'ingresso all'incontro delle ore 19 è gratuito, previa prenotazione nominativa alla mail info@anconajazz.com.