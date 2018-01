Ancona in giallo: aperitivo in noir per bucare il grigio inverno

Il 21 gennaio al Museo del giocattolo Libri in testa da il via all'Aperitivo in giallo: durante l'evento sarà presentato il libro Come il mare ad occhi chiusi di Elena Grilli. Conduce Roberto Ricci (il parrucchiere del brivido) con letture dell’attrice Cristina Crucianelli.



Inoltre sarà proiettato il cortometraggio Nel silenzio della notte di Massimiliano Belvederesi e, dello stesso regista, proiezione in anteprima assoluta del trailer del film TangOscuro. Aperitivo incluso nel prezzo del biglietto, con degustazione di vini della cantina Santori.