Ancona flower show: torna la mostra mercato di piante rare e inconsuete

Ancona Flower Show 2019, torna il weekend più green della città.Sabato 30 e domenica 31 marzo 2019, alla Mole sboccia come un fiore la mostra mercato Ancona Flower Show. La primavera arriverà con i migliori espositori del territorio nazionale, per passare insieme ai numerosi visitatori due giorni di divertimento e apprendimento sul tema del florovivaismo e del giardinaggio di qualità. Molte le attività collaterali che coinvolgeranno grandi e piccini in corsi di giardinaggio, dimostrazioni creative, laboratori didattici.



L'evento seguirà orario continuato dalle 9.00 alle 20.00 (area ristoro all'interno). L'ingresso giornaliero ha il prezzo di 5 euro, ingresso ridotto di 4 euro per gli iscritti al Dip. di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali – Univpm presentando il libretto universitario, per chi arriva in compagnia del proprio animale domestico e per i possessori della Carta Verde della rivista "Vita in Campagna" 4 euro. Entrata gratuita per i ragazzi sotto i 14 anni e per diversamente abili. I laboratori sono tutti gratuiti.