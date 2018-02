Ancona flower show 2018, torna il weekend più green della città

La Mole Vanvitelliana di Ancona torna a fiorire dal 24 al 25 marzo 2018 con Ancona Flower Show, l'appuntamento con il verde di qualità che ospita i migliori produttori e collezionisti nazionali di piante rare ed inconsuete, giunta alla sua sesta edizione e ricca di novità botaniche. Passeggiando all'interno della Mole si potranno ammirare i colori della primavera grazie alle numerosissime specie di rose presenti, alle ortensie più rare, alle orchidee, alle Peonie da collezione, fino agli agrumi in moltissime varietà.



Non mancheranno le piante cactacee e succulente, flora australiana, esemplari di bonsai, piante mediterranee, carnivore, piante aromatiche insolite e alberi da frutto in specie antiche e ritrovate e tantissime altre curiosità. Faranno da contorno a tutto ciò sezioni dedicate all'arredo da giardino e per la casa, artigianato di qualità, eccellenze enogastronomiche e prodotti del benessere, sempre indissolubilmente legate al mondo della natura. La kermesse quest'anno si arricchisce anche di nuove attività collaterali completamente gratuite che vedranno protagonista il giardinaggio di qualità. Tanti saranno gli esperti del settore che metteranno a disposizione del pubblico tutte le loro conoscenze in campo florovivaistico per insegnare agli esperti tecniche e segreti sempre diversi e per i nuovi appassionati le basi per sviluppare il proprio pollice verde. Sarà possibile, infatti, imparare le tecniche base di coltivazione, mantenimento e riproduzione delle piante più diverse, rose, orchidee, flora australiana, ortensie; sarà inoltre possibile partecipare a degustazioni guidate alla scoperta delle erbe aromatiche e laboratori pratici. Ai più piccini come di consueto è dedicato un programma tutto speciale, fitto di appuntamenti, che li avvicinerà divertendosi al mondo del verde e della natura. Divertimento e cultura del verde sono le parole d'ordine per l'edizione 2018 di Ancona Flower Show, il cui scopo sarà l'intrattenimento dei visitatori attraverso un'offerta vastissima di rarità botaniche e di appuntamenti con esperti del settore. Un'edizione da non perdere insomma per ammirare rare meraviglie e approfondire le proprie conoscenze sul giardinaggio, ma anche semplicemente per vivere due giornate immersi nel verde in una delle location storiche più affascinanti della città di Ancona.