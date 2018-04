Fiera di San Ciriaco: quattro giorni di novità tra cibo, stand e colori

Torna dall'1 al 4 maggio la fiera di San Ciriaco dalle ore 9.00 alle 24.00 con oltre 435 espositori. Tra cibo, ambulanti e coloratissimi stand l’edizione 2018 della Fiera prevede grandi novità. Prima di tutto gli spazi: per importanti motivi di sicurezza, la fiera si sposta dal Viale. Si svilupperà perciò dalla parte bassa di Piazza Cavour sino al Lungomare, occupando: Piazza Cavour lato Portici, Corso Garibaldi, Corso Stamira, Piazza Pertini, Piazza Stamira, le traverse: Via Castelfidardo, Via Marsala, Via Leopardi, Piazza Repubblica (in parte), Piazza Kennedy e Via XXIX Settembre, fermandosi alla rotonda della Galleria San Martino.Piazza Cavour sarà libera da occupazioni commerciali e comodamente percorribile. Sarà per quattro giorni un punto di aggregazione e di ritrovo, per diventare il 4 maggio luogo delle iniziative istituzionali e d’intrattenimento promosse anche dal Comune di Ancona, in onore di San Ciriaco, Patrono della Città. Proprio al Patrono ed alla Cattedrale, come nel 2017, è dedicata l’immagine della Fiera. La disposizione dei banchi ed i settori specializzati vengono riposizionati per adeguarsi ai nuovi spazi.

Ritorna anche La Festa del Cibo in Piazza, in Piazza Pertini, l’evento dedicato alla gastronomia tipica ed agli spettacoli che anticipa la Fiera, iniziando già dalle ore 18.00 di lunedì 30 aprile. Non manca neppure l'intrattenimento: anche quest’anno non sarà allestito un

palco; le proposte artistiche appartengono al magico mondo della musica di strada, a stretto contattocon il pubblico e all’interno del circuito dei punti ristoro. Il programma degli intrattenimenti è adatto a tutti i gusti, anche se ovviamente, prevale la musica, ritmata e divertente ma non invasiva. Si parte lunedì 30 aprile, dalle 20 con il trio Flamin Gene and his Tonics, uno scatenato trio dirock’a’billy e rocksteady, con influenze giamaicane e blues. Martedì 1° maggio la piazza è lasciata allibero intervento di artisti di strada. Si continua mercoledì 2 maggio, sempre dalle 20, con Ring of Swing: un trio composto da due donne ed un bassista che racconta storie di Swing, Soul e Folk, con ritmo, passione e poesia. Giovedì 3 maggio, si esibiscono The Silver Combo, un trio di rock’n roll e

rock’a’billy, con la partecipazione del grande Andy dei Mutoid. Si conclude Venerdì 4 maggio: dalle 18.00 alle 22.30 con un DJ Set. Alla consolle il DJ Elio del mitico Velvet con un vasto repertorio di Greatest Rock.