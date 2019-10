Prende il via l'Ancona Design Week

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

L’Accademia di design Poliarte di Ancona, con il patrocinio del Comune di Ancona, realizza dal 15 al 19 ottobre Ancona Design Week, l’ormai celebre manifestazione dedicata alla promozione della cultura del design e della comunicazione, che riunisce le eccellenze culturali, formative, creative e produttive. Sono previsti in programma eventi vari come performance artistiche e di moda, mostre, seminari e proiezioni cinematografiche. Ancona Design Week vuole contribuire alla diffusione di una Cultura del Design consapevole e migliorare le relazioni e le contaminazioni tra professionisti del design, aziende e studenti per l'arricchimento del tessuto economico e sociale di Ancona. Programma Ancona Design Week: • 15 ottobre ore 16,30 Mobilità sostenibile, con la presentazione dei progetti realizzati durante il workshop "Bike Conero", un percorso ciclabile per Ancona. • 16 ottobre Mostra dei migliori progetti degli studenti di Poliarte. • 17 ottobre ore 17,00 Seminario sulle tecnologie digitali e sull'evoluzione della stampa 3D dedicato alle imprese della meccanica e degli Studi di ricerca innovativa, in collaborazione con CNA, Hi- tech lab e CITYNET. • 18 ottobre ore 21,00 Evento moda dal titolo Le Rytme presso Palazzo Ferretti, via Ferretti, Ancona. • 19 ottobre ore 17,00 Speciale proiezione dei cortometraggi del regista Davide Como "Il ladro di fiori d'oro" e "Glenda". Presenta l'attrice Angela Lello. https://www.poliarte.net/articolo.php?idNews=16676