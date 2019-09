Ancona comix: torna la fiera con i gamers più famosi

Il circuito Fiere del Fumetto by Blu Nautilus torna ad Ancona, con la seconda edizione di Ancona Comix and Games in programma al PalaIndoor, sabato 12 e domenica 13 ottobre. Ancona Comics and Games è una kermesse a base di fumetti, comics, manga, cosplay, giochi oltre a esibizioni e tanti ospiti. Tanti gli special guests del mondo della tv, web, cosplay, fumetti attesi al PalaIndoor. Ingresso: intero 7 euro ridotto 5 euro.



Domenica 13 ottobre, è in programma lo show acustico esclusivo di Giorgio Vanni, Il re delle sigle dei cartoni animati di Italia 1, Dragon Ball, My Hero Academia, Lupin, Rossana, Detective Conan, Pokemon e tantissimi altri successi. E’ presente, per tutto il fine settimana, Christina Volkova, cosplayer russa di fama internazionale grazie al suo cosplay di Triss Merigold del videogioco The Witcher. Direttamente da youtube, i fenomeni del web LaSabri e Barbascura incontrano i followers marchigiani durante la due giorni. Ancona Comix and Games si avvale della collaborazione e presenza di due grandi e importanti scuole di fumetto. Acca, come Accademia, oggi con una sede anche romana, è l’Accademia di Comics ed Arti visive di Jesi, che entra nel panorama dell’evento anconetano. Una delle mission del circuito Fiere del Fumetto è anche valorizzare i giovani talenti del fumetto e non solo, mettendoli in contatto diretto con il pubblico. La collaborazione con Acca Accademy parte con il coinvolgimento di uno dei docenti dell’Accademia, Alessandro Giampaoletti, giovane outsider, al quale è stata affidata la realizzazione del manifesto ufficiale. Alessandro Giampaoletti ospite dell’evento, sarà presente in fiera durante la due giorni, per firma copie della litografia del manifesto - omaggio a tutti i visitatori - stampata in sole 00099 copie numerate, e per la realizzazione di sketch e commission. Presente anche la Scuola di Fumetto delle Marche, con una iniziativa che si svolgerà tutta, nella giornata di domenica 13 ottobre e che vede partecipare giovani disegnatori emergenti ad un nuovo talent: “X Factor Comics: Contest Superhero”, una giuria di esperti fumettari, scrittori e sceneggiatori, giudicherà e premierà i vincitori.



Ospiti della fiera gli autori: Mattia De Lulis giovane talentuoso, da 2 anni disegnatore in esclusiva per Marvel America, periodo in cui ha lavorato a Jessica Jones (Blind Spot, Punto Cieco in IItalia, e Purple Daughter) con Kelly Thompson, Marvel 1000 e, ora, a Invisible Woman con Mark Waid. Oltre a collaborare con la Sergio Bonelli Editore a Morgan Lost, Brendon, e colorando due storie di Dragonero. Claudia Plescia, si diploma all’ISIA di Urbino, dove tasta le acque dell’autoproduzione, disegnando fumetti per Pelo magazine e Molla Magazine, rivista dedicata all’infanzia. Inizia a illustrare per le piattaforme video-ludiche di Clementoni e Headu, per poi tornare all’editoria per ragazzi con Piemme, Giunti e Gallucci. Fabrizio Faina, fondatore nel 1997 della Scuola di Fumetto Marche, seguita negli anni successivi da: Scuola di Fumetto Abruzzo, Rimini e Bologna. Dal 1996 al 2012 insegna pittura a portatori di handicap in un centro diurno nella provincia di Ascoli Piceno. Collabora stabilmente con Mauro Salvatori nella realizzazione di fumetti per il mercato franco-belga. L’evento marchigiano propone l’Artist Alley Projet, uno spazio libero e gratuito, a disposizione di artisti; disegnatori, illustratori, coloristi affermati e non, ma anche per giovani emergenti. Senza escludere le autoproduzioni da sempre bacino di nuovi e interessanti talenti. Uno spazio ‘indi’ per promuovere un settore di grandi creatività, allo scopo di far incontrare i protagonisti del mondo dell’immagine con il pubblico frequentatore delle fiere, gli appassionati, i collezionisti, i fans.

Torna anche la SelfArea, una sezione a costo ridotto, per piccole case editrici ed editori indipendenti, scrittori, artigiani che realizzano prodotti e temi coerenti con le tipologie e tematiche della manifestazione, e che necessitano di un sostegno promozionale.

Una delle anime di Ancona Comix and Games è l’area Cosplay, operatori specializzati e contest nelle due giornate. Domenica 13 ottobre, si gareggia per la nuova edizione della Cosplay Sinergy Italia, il vincitore assoluto, a fine contest a settembre 2020, si aggiudica un soggiorno per due persone a MCM London Comicon.

Dalle ore 14 di domenica, prende il via la Gara Cosplay, dove centinaia di ragazzi si trasformano in super eroi, principesse, protagonisti di manga, videogames e anime, con tanti costumi Original, Steampunk e Gothic Lolita. Il palco dell’area Cosplay è il cuore pulsante della manifestazione, dove si alternano ospiti e iniziative che faranno scatenare e divertire il pubblico dell’evento.

Sul palco, tutti possono essere protagonisti, sfidandosi a Just Dance 2019: 16 concorrenti in sfida, ad eliminazione diretta con un bellissimo premio per il vincitore. Ancona Comix ha, inoltre, il piacere di presentare un evento, in collaborazione con il KST - Kpop Show Time dedicato al mondo Kpop, con incontri, raduni, random dance e molto altro ancora. L’area ludica di Ancona Comix and Games è sempre più grande ed accoglie tutti i generi: gaming, retrogamig, cards games, giochi da tavolo, mondo LEGO e molto altro ancora. Da non perdere, il divertimento virtuale e non con i simulatori di guida, le postazioni VR e gaming, nell'area AK informatica by P&C Computer, dove acquistare anche le ultime novità in termini di periferiche di gioco.

I ragazzi di Game Over Computer, esperti di gaming, sono lieti di portare 50 postazioni tra pc e console ad uso completamente gratuito. L’elenco dei giochi con cui cimentarsi è davvero importante: Anthem, ApexLegends, DissidiaFinal Fantasy, Dragon QuestHeroes 2, Far Cry New Dawn, Fifa 19, Fortnite, GTA V, Hearthstone,League of Legends, L'ombra della guerra, Monster Hunter, Ratchet&Clank, The last of Us, Tomb Raider Definitive Edition, Uncharted 1-2-3-4 oltre a una infinità di giochi retrogamingNes, SNES, PSX. Spazio anche al retrogaming, con il vintage game party con tantissimi cabinati per sfide mozzafiato grazie ad Artigiancab Multigames. Non solo gaming virtuale, ma anche gioco di carte con le aree dedicate al mondo di Force of Will e Dragon Ball Card, con demo e tornei ufficiali by Game Trade Distribuzione, mentre il Circolo Ludico ‘La Torre Nera Osimo’ fa divertire il pubblico con un’ampia proposta di giochi da tavolo. Si rinnova, inoltre, la collaborazione con Dadi e Mattoncini, il negozio specializzato in giochi e giocattoli intelligenti e di qualità, situato in centro ad Ancona, punto di riferimento per gli appassionati di tutta Italia. Dadi e Mattoncini ripropone il format di successo de La Fantafiera, l’importante fiera ludica che attira migliaia di famiglie e appassionati ogni dicembre ad Ancona, che prevede la creazione di un microcosmo dedicato al gioco a 360° con: area LEGO con esposizioni di opere create dai migliori mastri costruttori e una grande area di gioco libero con migliaia di mattoncini per grandi e piccini; area giochi da tavolo con tantissimi giochi in prova delle migliori case editrici dimostrati da competenti ‘Guide Ludiche’; corner realtà virtuale e aumentata e shop dedicato ai prodotti LEGO e Giochi da Tavolo. Ripartono, proprio da Ancona, le Olimpiadi Robotiche, organizzate da Blu Nautilus, in collaborazione con il Makerslab di Forlì: un contest didattico tra gli Istituti Superiori della zona che si sfidano a line-follower, robot-calcio e mini-sumo.