Claudio Sorrentino: la voce di John Travolta sul palco

Sabato 23 Febbraio ad Ancona, presso la scuola di doppiaggio “Quelli che con la Voce” di Luca Violini, sarà ospite Claudio Sorrentino, attore, doppiatore, direttore del doppiaggio, voce ufficiale, tra tanti, di Mel Gibson, John Travolta, Bruce Willis, William Hurt. Sorrentino terrà una Lectio Magistralis su “Il Potere della Voce”, dalle 14 alle 17.



Un incontro per far scoprire un mondo inesplorato che fa parte di tutti noi da sempre ma che non conosciamo perché nessuno ce ne ha mai rivelato l'esistenza. Quando si è più consapevoli del potere della propria voce sembrerà di aver scoperto un tesoro. Ci si sente molto più sicuri di se stessi. Una “Lectio Magistralis per spiegare il “Public Speaking”. Per far comprendere quale potere può avere una voce in grado di trasmettere emozione, e si scoprirà che non si tratta di “bellezza vocale” con la quale si nasce, ma di una tecnica che fa diventare interessante e degna di attenzione anche la “voce più sgraziata”. In questo incontro Claudio Sorrentino svelerà il mezzo e la via per avere nelle nostre mani uno strumento che potrà modificare in meglio tutte le relazioni interpersonali e ci si chiederà come mai non ci avevamo pensato prima.L'incontro è a numero chiuso. Per maggiori informazioni e per prenotare la propria partecipazione: 320.5623974.