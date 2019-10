La casa della memoria: ricordi e sentimenti al Museo archeologico delle Marche

Sabato 26 e domenica 27 ottobre alle ore 17.15 presso il Museo Archeologico delle Marche,si svolgerà la presentazione, in anteprima nazionale, della raccolta di poesie "La casa della memoria" di Marco Lazzarotto Muratori, psichiatra e psicoterapeuta, membro di Jonas Italia e di ALIPSI (Associazione Lacaniana Italiana di Psicoanalisi) e docente-tutor di IRPA Grottammare.



Si tratta di un percorso poetico che si snoda attraverso le stanze di una casa/corpo: un viaggio iniziatico spiraliforme che tocca temi come la perdita, il lutto, la separazione. Le case, del resto, sono contenitori di memorie in cui depositiamo ricordi, sentimenti, porzioni delle nostre vite; ogni stanza è tappa di un percorso esistenziale, ricettacolo indimenticato di pensieri e immagini che riemergono dalle profondità del tempo, dagli angoli oscuri del rimosso. La casa della memoria è, in fondo, una casa di fantasmi, di riflessi e presenze che si ostinano a vivere ancora, ripetendo la propria storia; per uscire, tuttavia, bisogna prima trovare il centro, che si trova nel punto più oscuro e inaccessibile, in soffitta. A conversare con l'autore sarà il professor Antonio Luccarini mentre alcune poesie tratte dalla raccolta saranno lette dal doppiatore Luca Violini.



A seguire, dopo la presentazione del libro, sarà possibile partecipare alla visita guidata del Museo. La partecipazione all'evento è gratuita ma con prenotazione al n.320.5623974