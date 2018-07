Ancona beat festival: per tre giorni il ritmo diventa protagonista

È tutto pronto per la seconda edizione dell'Ancona Beat Festival. La kermesse, nata per valorizzare e promuovere la cultura beat nelle sue varie forme d'espressione, incantra il pubblico del Porto Antico da venerdì 27 a domenica 29 luglio. L'evento è curato dalla direzione artistica del lecchese Gene Guglielmini.

Il programma: il festival prevede l'apertura venerdì 27 luglio alle ore 21 con l'incontro "Attualità della cultura Beat oggi: riflessioni a più voci" coordinato da Stefano Spazzi. Si susseguiranno interventi di Gene Guglielmi, Gianni De Martino, Nicola Del Corno, Claudio Scarpa, Massimo Papini. Alle 22.15 presentazione dei libri "Per quelli come noi" di Lucio Mazzi e Moreno Spirogi Lambertini, "Beat in Rosa" di Stefano Spazzi e "Agorà" di Claudio Bonomi. Sempre venerdì, rimarrà a disposizione del pubblico la mostra fotografica "Riflessi" Beat. Sabato 28 luglio spazio alla musica al Porto Antico, dalle ore 21, con una scaletta di primissimo livello: Ricky Gianco, Gioia delle Naiadi (Firenze), Lisa Beat e i Bugiardi, Ambaradan (Padova), special guest Roberto Bacchiocchi. Seguirà la consegna del premio speciale di Ancona Beat, la prestigiosa "targa alla carriera". Presentano Mario Cacciani ed Eleonora Bedini. Il gran finale andrà in scena domenica 29 luglio, con la sfilata delle auto d'epoca ad aprire la serata alle ore 19, quindi il concerto con altri grandi nomi della scena beat storica e contemporanea: Bobby dei Rokes, The Wanted, The Players, The Spirituals, i Pronipoti, i Tabù. Sul palco, a introdurre gli artisti, Mario Cacciani e Ilaria Giorgini.