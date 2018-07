Ancona al tramonto: sulle orme dell'architetto Vanvitelli

Secondo appuntamento sabato 21 luglio con Ancona al tramonto, evento dedicato all'architetto Luigi Vanvitelli: un percorso per riscoprire i lavori realizzati ad Ancona nel ‘700 dal celebre personaggio così importante per la città dorica: si parte dalla corte della Mole Vanvitelliana (davanti al tempietto decicato a S. Rocco) ed è possibile visitare il marciaronda della Mole aperto per l’occasione. Il percorso prosegue attraverso il centro storico, dove si conservano altre testimonianze vanvitelliane, fino ad arrivare al Museo della Città. Qui, infine, si possono degustare i vini locale in collaborazione con F.I.S.A.R. Castelli di Jesi.

Appuntamento alle ore 19:30, alla Mole Vanvitelliana (davanti al tempietto di S. Rocco). Quota di adesione € 8,00 a persona (da pagare in loco). Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 0712225047 (negli orari di apertura) o scrivendo a museicivici.ancona@gmail.com.