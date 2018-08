Ancona al tramonto: alla scoperta delle bellezze della città

Torna l’appuntamento con Ancona al tramonto. Sabato 25 agosto, ore 19:30 incontro davanti all’Arco di Traiano per l’ultimo appuntamento estivo. La visita guidata vi condurrà alla scoperta del porto antico: una passeggiata alle ultime luci del sole per ammirare e fotografare suggestivi luoghi e monumenti di Ancona, come l’arco di Traiano, le mura e le portelle medievali, l’arco Clementino progettato dal celebre architetto Luigi Vanvitelli. Ripercorrendo le origini della città, il percorso si concluderà al Museo della Città, dove sarà possibile degustare vino locale in collaborazione con i sommelier della F.I.S.A.R. Castelli di Jesi. Ritrovo: alle ore 19:30, davanti all’arco di Traiano (all’interno del porto).

Quota di adesione € 8,00 a persona (da pagare in loco). Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 0712225047 (negli orari di apertura).