L'Ammore non è ammore: Lino Musella sul palco, da Gomorra a Shakespeare

Giovedì 6 agosto alla corte della Mole di Ancona alle 21,00 arriva lo spettacolo "L'Ammore non è ammore", trenta sonetti di Shakespeare traditi e tradotti da Dario Jacobellicon Lino Musella e Marco Vidino (cordofoni e percussioni). Regia di Lino Musella. Lino Musella, meglio conosciuto nei panni di Rosario O’ Nano in “Gomorra: La serie”, è un attore di teatro. Partendo dalla formazione registica fino all’approdo televisivo, racconta per la kermesse di poesia del suo immenso amore per Shakespeare.

Posto unico numerato 10 euro. Prenotazioni: Amat. Per informazioni il telefono: 071.2072439 da lunedì a venerdì, 16,00 - 20,00 oppure sul luogo dell’evento un’ora prima dello spettacolo. L'evento si inserisce nel cartellone della kermesse La Punta della Lingua.