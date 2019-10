Amerigo Vespucci: ecco come fare per visitarla

Da venerdì 4 a lunedì 7 ottobre sarà presente in porto la nave scuola della Marina Militare Amerigo Vespucci. Una bella possibilità per grandi e bambini di ammirare questo capolavoro nautico in occasione degli Ottocento anni dalla partenza di San Francesco dal porto di Ancona per la Terra Santa. Il veliero sarà ormeggiato presso la banchina San Francesco (Porto antico) e potrà essere visitato venerdì (16.30 alle 20), sabato (15.30-20.30) e domenica (10-12.30 e 15.30-20.30) mentre sabato mattina (10-12.30) le visite sono riservate alle scuole.

Per favorire la sosta e la mobilità dei tanti visitatori attesi, il parcheggio degli Archi, bus di collegamento con il porto incluso, e il parcheggio Traiano saranno aperti oltre che venerdì e sabato secondo i normali orari (dalle ore 5,30 il primo e dalle 7 il secondo, fino alle ore 21, anche domenica dalle 9 alle 21). Nel parking si può entrare con l'auto fino alle 21 ma si può uscire in qualsiasi orario. da venerdì pomeriggio previste anche navette gratuite dal parcheggio di via S.Giacomo della Marca (cimitero Tavernelle) e piazza Ugo bassi. Ieri, presieduta dal prefetto Antonio D'Acunto, si è svolta una riunione del Comitato provinciale dell'ordine e della sicurezza pubblica. Sul molo Rizzo sarà predisposto un impianto di illuminazione supplementare e saranno posizionate transenne per consentire un ordinato ingresso dei visitatori alla nave ormeggiata.