Alteria: ritorna la speaker di Radio Freccia per un deejay set rock and roll

Sabato 14 aprile al Naif Club ritorna per un deejay set scatenato la speaker di radio Freccia, Alteria. Da tempo riconosciuta come una delle voci rock e front woman più apprezzate del panorama musicale italiano. Nota per la conduzione di programmi musicali (su Rock TV, su RAI4 e RAI5), come speaker attualmente sul nuovo network di RTL102.5 “RadioFreccia”, deejay su tutto il territorio nazionale e per la collaborazione in pianta stabile, insieme ad altri famosi artisti italiani, al progetto “Rezophonic” (per il quale ha registrato anche un brano in duetto con L’Aura nell’ultimo disco “Rezophonic II”). Ex leader dei NoMoreSpeech con cui nel 2012 pubblica l’omonimo album distribuito da SELF, e con cui parte per il tour italiano, aprendo durante l’Heineken Jammin’ Festival gli Aerosmith nel 2010 e i Red Hot Chili Peppers nel 2012. Nel 2013 affronta la prova solista accompagnata da alcuni dei musicisti che in questi anni hanno lavorato e suonato in tour con lei dal 2007 a oggi in più di 250 concerti.

L'ingresso ha il prezzo di 5 euro entro mezzanotte e mezza. Per informazioni: 345.7839171.