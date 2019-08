Alphaville in piazza: la band di "Forever young" in concerto. Tutte le informazioni per andare

A Senigallia, in piazza Garibaldi, il 19 agosto arrivano gli Alphaville. Il celebre gruppo musicale tedesco, noto per successi intramontabili come “Forever Young”, “Big in Japan” e “Sounds Like a Melody”, si esibirà alle ore 21,30. Tra le band synth pop rock più famose e rappresentative degli anni ottanta, gli Alphaville si sono aggiudicati nella loro carriera numerosi Dischi d’oro, Awards e il titolo “Golden Europe”. Inoltre, nel 1990, il video della canzone “Middle Of The Riddle” ha vinto un Oscar nella categoria “Best Animated Shortfilm”.

Il costo del biglietto è di 37 euro acquistabile sui circuito Ticket One, Vivaticket e Ciaoticket e il posto è unico.