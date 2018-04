Alles Kaputt! Storie della resistenza allo Sperimentale

In occasione della Festa della Liberazione, il Teatro del Sorriso ripropone in forma rinnovata al Teatro Sperimentale di Ancona mercoledì 18 aprile alle ore 20.45 con ingresso libero lo spettacolo “Alles Kaputt! Storie della Resistenza”, che ebbe già modo di presentare negli anni passati con rappresentazioni destinate agli studenti delle scuole medie e medie superiori. Anche quest’anno sono previste due rappresentazioni, con ingresso libero: una la mattina destinata ai ragazzi, e l’altra la sera aperta alla cittadinanza. Nelle scorse edizioni colpì l’inaspettata partecipazione del pubblico dei più giovani, ragazzi ed adolescenti interessati alla storia del proprio Paese, che ebbero modo di rivivere sulla scena fatti ed avvenimenti studiati a scuola, di cui non potevano avere esperienza diretta.

Nella riedizione di questo lavoro è stata inserita anche la storia di Alessandro Maggini, giovane partigiano anconetano fucilato dai tedeschi ad Ostra insieme ad altri compagni, per rievocare, tra le altre, una figura legata alla nostra città di Ancona.

Per l’occasione, è stato utilizzato il materiale storico tratto dal libro “Fazzoletti rossi” della professoressa Maria Grazia Salonna.