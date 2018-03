Allegro, allegro: serata di beneficenza tutta da ridere per la onlus Dentro il sorriso

Conto alla rovescia al Pala Badiali di Falconara Marittima per un magnifico evento solidale del 20 aprile. Venerdì alle 21.30 approda il comico cabarettista Antonello Costa che porta in scena, insieme alle sueballerine, lo spettacolo Allegro Allegro, una risata tira l’altra di Annalisa Costa. La solidarietà sfonda i battenti del palasport di Falconara grazie all’accoglienza della società sportiva ASD Città di Falconara e alla sensibilità dell’amministrazione comunale che ha fornito la sua collaborazione all’agenzia Dietro le quinte affinchè l'appuntamento si realizzasse. A patrocinare l'evento sarà l’associazione Dentro il sorriso Onlus di Ancona che è stata costituita nel 2012 da un gruppo di giovani volontari che ha perpetrato nel corso di 15 anni la propria esperienza nell’ambiente oncologico pediatrico dell’ospedale Salesi di Ancona.

I prezzi: biglietto intero: 25 euro (ingresso ore 18), 30 euro (ingresso ore 21.30). Ridotto: 15 euro (per ragazzi under 12 e over 65).