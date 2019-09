Alla scoperta del parco del Cardeto: la festa tra sport, spettacoli e cultura

Sabato 14 e domenica 15 settembre sarà il weekend conclusivo della stagione 2019 al Parco del Cardeto. Un calendario di eventi di due giorni, ricco di attività e divertimento per festeggiare la fine di questa iniziativa e per godere dell'ultimo sole estivo in attesa del “letargo” autunnale. Sabato sarà possibile visitare i Bastioni S. Paolo in un’occasione unica nel suo genere. Ci sarà infatti la visita “con delitto”, a cui sarà possibile partecipare al costo di 10€ (su prenotazione all’associazione “I sedici forti di Ancona”). Durante il tour i partecipanti verranno chiamati a risolvere un increscioso delitto perpetrato all'interno delle storiche mura. La domenica la stessa associazione guiderà le (tradizionali) visite storiche al bastione San Paolo, ad ingresso gratuito (su prenotazione). Oltre a queste attività sono previsti prove gratuite e spettacoli di tessuti aerei a cura di “ARIA DI CIRCO”, workshop gratuito di spade antiche (ADS Ferreo Core) e un corso mattutino di Ashtanga Yoga all’ombra del vecchio faro (ad ingresso libero). Sia sabato che domenica inoltre sarà aperto il bar della polveriera Castelfidardo (all’interno del Parco del Cardeto), per gustare insieme un aperitivo con pizza o una proposta light, a cura del Café Americain; all’interno della polveriera sarà presente la mostra fotografica sullo sport paralimpico "Italia Campioni del mondo" a cura de “Il Mascherone associazione fotografica”.



IL PROGRAMMA :



Sabato 14 settembre

dalle 15 alle 22.30 - Visita al Bastione di San Paolo con Delitto a cura di “I sedici forti di Ancona” [ritrovo: Cimitero degli Inglesi - Ingresso via del Faro - prenotazione obbligatoria +39 393 494 1608)

dalle 17 alle 22 - Mostra fotografica sullo sport paralimpico "Italia Campioni del mondo" a cura de “Il Mascherone associazione fotografica” e “Associazione Visiva ONLUS” - [location: La Polveriera di Ancona - Ingresso via del Cardeto]

dalle 18 alle 22 - Aperitivo presso il bar della Polveriera - Ancona a cura di “Cafe Americain” - Aperipizza e/o Aperilight 6€ (bevanda inclusa).

In occasione della visita con delitto in programma per sabato, il parco del Cardeto rimarrà aperto in maniera straordinaria fino alle 23.



Domenica 15 settembre

dalle 10 alle 11 Lezione di Yoga, a cura di Ashtanga yoga al Vecchio Faro. (Lezione gratuita su prenotazione +39 338 842 7590) – Ingresso via del Faro o via Birarelli

dalle 10 alle 18 Visita al Bastione di San Paolo (Ingresso libero – su prenotazione) – Via del Faro

dalle 16 alle 18 Ferreo Core al Cardeto presso i Bastioni S. Paolo - lezioni di prova di spade antiche (ingresso libero)

dalle 17 alle 22 - mostra fotografica sullo sport paralimpico "Italia Campioni del mondo" a cura de Il Mascherone associazione fotografica e Associazione Visiva ONLUS - [location: La Polveriera - Ancona]. Ingresso Via del Cardeto

dalle 18.30 alle 20 Danza aerea al parco del Cardeto – prove gratuite di tessuti aerei e spettacolo “Elisir”, a cura di “ARIA di CIRCO” (prenotazione obbligatoria: +39 388 753 3247) - Ingresso consigliato via Birarelli

dalle 19 alle 21 Aperitivo presso il bar della La Polveriera – Ancona, a cura di Cafe Americain Ancona.





