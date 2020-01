Alessandro Preziosi in Van Gogh: ultimi posti disponibili

Martedì 14 gennaio, al Teatro Pergolesi di Jesi, l'atteso ritorno sulle scene marchigiane di Vincent Van Gogh con Alessandro Preziosi nel ruolo del protagonista, diretto da Alessandro Maggi. Dopo Jesi, lo spettacolo sarà in scena anche al Teatro La Nuova Fenice di Osimo domani, 15 gennaio (inizio ore 21,15, info 0717231797). Biglietti a partire da 12 euro.

La pièce da un testo di Stefano Massini vincitore del Premio Tondelli Riccione Teatro 2005 è una sorta di thriller psicologico attorno al tema della creatività artistica che lascia lo spettatore con il fiato sospeso dall'inizio alla fine. Le austere pareti di una stanza del manicomio di Saint Paul. Come può vivere un grande pittore in un luogo dove non c'è altro colore che il bianco? È il 1889 e l'unico desiderio di Vincent è uscire da quelle mura. Accanto ad Alessandro Preziosi ci sono gli attori Francesco Biscione, Massimo Nicolini, Roberto Manzi, Alessio Genchi e Vincenzo Zampa. La produzione è realizzata in collaborazione con Festival dei due mondi Spoleto. Per informazioni: biglietteria Teatro Pergolesi 0731206888. Inizio spettacolo alle ore 21.