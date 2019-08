Alessandro Pellegrini: le sue canzoni sulla collina

Quarto appuntamento con "Musica in cantina" alla Fattoria Le Terrazze di Numana. Una rassegna che offre la possibilità di ascoltare ottima musica in un quadro incantevole. Inizio concerto alle ore 21.00. L'ingresso ha il prezzo di 10 euro (fino a 12 anni: gratuito). Alle 19.45 degustazione guidata di vini con salumi e formaggi del Montefeltro e un po' di deliziosi stuzzichini. € 10, prenotazione obbligatoria tel. 071-7390352.



Alessandro Pellegrini, noto cantautore anconetano, propone "Canzoni sulla collina" insieme alla sua band, per una serata piena di fascino.







