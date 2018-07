Albin Lee Meldau: il musicista svedese debutta allo Spilla

Dopo l'esordio in grande con il concerto di LP torna lo Spilla festival al Lazzabaretto con la perfomrance di Albin Lee Meldau, giovane cantautore svedese di Göteborg, che fa il suo debutto sulla scena musicale con l’album “About You”, in uscita il 1° giugno via Caroline. L’album, anticipato dalla bellissima ballad voce e chitarra “Before & After”, segna l’arrivo sulla scena musicale di un artista dalla voce straordinaria. “About You” contiene anche i singoli “The Weight Is Gone” “Same Boat” e “Lou Lou”. Dopo un Ep, “Lovers”, uscito nel 2016 e contenente il successo “Let Me Go” in vetta alla Top 20 inglese, Albin Lee Meldau dimostrerà al pubblico le sue grandissime potenzialità. Frontman della soul band The Magnolia, con cui nel 2014 ha vinto il premio come “Best Soul Band” agli Scandinavian Soul Awards, ha girato tutta l’Europa suonando negli angoli delle strade e in moltissimi club. Il fermento su Albin continua a crescere in UK, dove il super singolo “The Weight Is Gone” è in alta rotazione su BBC2.

L'ingresso è libero e il concerto ha inizio alle 22.30.