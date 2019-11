Alberto Zero: live della band cover del mitico Renato

A seguito dei precedenti sold out dove ha riscosso un successo strepitoso, da A Ristò Qua, locale in via Mattei 36, ritorna il 14 dicembre lo show di Alberto Zero, cover del mitico Renato.

Una cena spettacolo tutta da vivere, dove il grande Alberto Piercamilli Impersonator del grande Renato Zero, ripercorrerà i grandi successi del cantautore romano.