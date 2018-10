Alberto Lievore: il design è di casa e incontra gli architetti

Un'altra serata all'insegna del design, un appuntamento imperdibile. Dopo la Rimadesio e Gervasoni 1882 sui temi della "Trasparenza" e del "Paesaggio" terzo appuntamento alla Loggia dei Mercanti con il brand Arper e l'architetto Alberto Lievore, intervistato da Giorgio Tartaro. Il tema è la "Leggerezza": pensare, disegnare, costruire, vivere in leggerezza. A seguire, nell'Atelier di Arch. Vittoria Ribighini - progettazione e arredamento in via Pizzecolli, una installazione del designer Roberto Giacomucci sempre sullo stesso tema: leggerezza "Ventotene". E ancora leggerezza con la riscoperta di sapori a base di canapa, dell'architetto Antonio Trionfi Honorati e della sua Azienda Agraria Trionfi Honorati, una eccellenza del nostro territorio.

Alberto Lievore: architetto, designer, consulente e direttore artistico per Aziende di rilievo internazionale, fra cui Arper. Nel 1991 fonda lo studio Lievore, Altherr Molina a Barcellona, dove tiene anche corsi e workshop all'Universita'.Per Lievore il design è "comunicazione di valori e significato attraverso un linguaggio formale". Un ruolo importante è dato dalla dimensione materica che contribuisce alla sensualità dell'oggetto: "un oggetto non deve essere solo guardato, ma anche toccato". Dal 1999 lo studio collabora con Arper, disegnando alcuni dei prodotti più rappresentativi della Sua produzione e diventati ormai dei long seller: le collezioni Leaf, Catifa, Saya, Colina, Zinta, Kinesit, i divani Loop, i pannelli Parentesit. Il programma: Ore 17.30 Loggia dei Mercanti, Via della Loggia - Ancona Giorgio Tartaro incontra designer e imprenditori: Alberto Lievore e Arper ore 19.15 Atelier Vittoria Ribighini, Via Della Catena 2 - Ancona Ventotene. Installazione di Roberto Giacomucci.