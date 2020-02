Disco party: Albertino e Molella al Brahma club

I super deejay Albertino e Molella pronti a calcare il palco della nuova discoteca di Civitanova Brahma club sabato 8 febbraio. La dance anni '90 si mescola alle sonorità radiofoniche del Deejay time e di Radio M2O. Un vero mix esplosivo per ballare tutta la notte nel locale di via Aldo Moro, 61.

Prezzi: per entrare in lista entro le 1 la donna 10 euro e l'uomo 15 euro con drink mentre l'ingresso intero viene 20 euro per l'uomo e 15 per la donna. Qui è possibile inserirsi nelle liste. L'evento ha inizio alle 23 ed è gradita l'eleganza.