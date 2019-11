Un albero appeso: arriva il corso creativo per abbellire la casa a festa

Anche a Natale ci vuole un tocco di originalità. Da Ciavattini Garden al via sabato 16 e domenica 17 novembre il corso creativo per imparare a decorare gli alberi, ma non quelli tradizionali, bensì un innovativo progetto salvaspazio da appendere alla parete per festeggiare e stupire la famiglia. L'evento si svolge sabato dalle 15.30 e domenica dalle 9.30 del mattino e il prezzo è di 20 euro.

Ma non è finita qui, infatti sono moltissime le idee creative di questo Natale 2019, per spaziare tra creatività e buon gusto.

Per partecipare al corso “Un albero… appeso” è necessaria la prenotazione e il pagamento anticipato.I biglietti sono disponibili sia online che presso il negozio di via Varano.