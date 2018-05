Vie deserte e la notte che lascia spazio all'alba, l'Albarun apre i Deejay X-Masters

Deejay X-Masters è da sempre sinonimo di multidisciplinarità nel mondo dello sport, in particolare quello “action”. Negli anni sono state oltre 25 le discipline rappresentate nella manifestazione e, per la prima volta, da quest’anno ci sarà anche il running. L’AlbaRun di Senigallia darà infatti il via ufficiale alla VII edizione della manifestazione, con una competizione podistica nata come corsa collettiva e rivolta a tutti. Sono 1.000 i partecipanti attesi per questa edizione della gara che si svilupperà lungo due percorsi, una corsa da 10 km ed una camminata da 5 km.

Entrambi prenderanno il via contemporaneamente dal Deejay X-Masters Village sabato 14 luglio alle ore 5,38 del mattino. Il piacere di stare con gli amici, scoprire la città alle prime luci dell’alba, le vie deserte ed osservare la notte che lascia spazio al sole caldo dell’alba. Sono tutte le sensazioni che faranno da trait d'union tra i partecipanti. Un’ora dopo la partenza circa si riverseranno nuovamente nel Deejay X-Masters Village per festeggiare insieme l’inizio di una nuova grande edizione della manifestazione.