Alba run: tutti di corsa per salutare il mattino

Torna la corsa all’alba più conosciuta delle Marche con grandi novità. Sabato 14 luglio alle 5.38 il sole darà il via alla seconda edizione di Albarun dallo Sport & Travel Village posizionato all’interno dei deejay Xmasters sul lungomare Mameli di Senigallia (AN). Albarun è ideata e organizzata dalla ASD Sport & Travel e sarà l’evento di apertura della VII edizione dei DEEJAY Xmasters, l’unico summer event italiano interamente dedicato al mondo degli action sports. Partner King Sport & Style,Tajamare, Pro Action e con il patroci nio Comune di Senigallia. Fino a giovedì 12 luglio tre le modalità per essere albarunner 2018: online sul sito www.albarun.it (tramite la piattaforma Enternow), compilando il volantino e consegnandolo nei negozi King Sport & Style delle province di Ancona e Pesaro oppure al ristorante Tajamare del Lungomare Marconi a Senigallia. La quota di iscrizione è di 10 euro.

Venerdì 13 luglio sarà possibile iscriversi direttamente al corner Albarun nella centralissima pizza Saffi, dalle 16 alle 20. Tutti gli iscritti potranno ritirare il kit di Albarun che oltre alla maglia ufficiale dell’evento comprende il buono colazione da utilizzare dopo la corsa al Villaggio di arrivo ed un integratore Pro Action. E solo 13 luglio sarà possibile iscriversi anticipatamente quella che è la novità 2018: Nightrun, la corsa notturna fissata per sabato 18 agosto tra le vie del centro storico su un percorso di 8,3 chilometri. Lo start per Albarun, come detto, alle 5.38 e sarà il sole quando inizierà a fare capolino a dare il via. Ritrovo alle 5 del 14 luglio sia per la corsa collettiva guidata di 10 chilometri sia per la passeggiata collettiva guidata di 5 chilometri dall’Albarun Village presso i Deejay Xmasters. Si partirà dalla battigia del lungomare Mameli con questi percorsi: Per la corsa di 10 chilometri da spiaggia direzione sud, Porto turistico, Lega Navale, Via Darsena, Piazzale Bixio, Banchina di ponente, Passerella pedonale, Lungomare Marconi, Piazzale della Libertà, Lungomare Alighieri fino all’altezza dell’Hotel Continental, Via Lucca, Sottopassaggio pedonale, Pista Atletica, Parcheggio Saline, Viale dei Gerani, Portone, Viale Matteotti, Largo Puccini, Piazza Saffi, Via Solferino, Via Oberdan, Piazza del Duca, Piazza Manni, Foro Annonario, Via portici, Ponte 2 Giugno, Via Dogana Vecchia, Piazzale Bixio, Via Darsena, Lungomare Mameli fino al DEEJAY Xmasters Village. La corsa, guidata, è a velocità controllata e godrà dell’assistenza della Polizia Municipale di Senigallia. Per la passeggiata di 5 chilometri Spiaggia direzione sud, Porto turistico, Lega Navale, Via Darsena, Piazzale Bixio, Banchina di ponente e ritorno.