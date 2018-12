Gli aiutanti di Babbo Natale: sul palco della Fenice il teatro per ragazzi

Sabato 29 dicembre ore 17 in scena al Teatro La Fenice di Senigallia una nuova fiaba di Natale per la 35esima edizione della Stagione di Teatro Ragazzi dell’ATGTP. Appuntamento con “Gli aiutanti di Babbo Natale” della compagnia Rosso Teatro, una divertentissima sfida a colpi di giochi, scherzi e gare di ballo tra i due protagonisti prima che inizi la magica notte di Natale.

Una nuova fiaba di Natale va in scena al Teatro La Fenice di Senigallia, sabato 29 dicembre alle ore 17, nell’ambito della 35esima Stagione di Teatro Ragazzi organizzata dall’ATGTP in numerosi comuni della provincia di Ancona. La compagnia Rosso Teatro presenta “Gli aiutanti di Babbo Natale”, uno spettacolo di teatro d’attore, narrazione ed elementi di teatrodanza. La stagione di Teatro Ragazzi si avvale del sostegno del Ministero dei Beni delle Attività Culturali, della Regione Marche-Servizio Beni e Attività Culturali e del Comune di Senigallia, in collaborazione con Amat Associazione Marchigiana attività Teatrali, CMS Consorzio Marche Spettacolo, Teatro La Fenice di Senigallia, Teatro alla Panna.

Ingresso spettacoli: Adulti € 8, Ragazzi € 6, Bambini sotto i 3 anni € 0,50. Riduzione SOCI COOP sul biglietto adulti. Biglietti in vendita presso la biglietteria del Teatro La Fenice di Senigallia da venerdì a sabato dalle 17.00 alle 20.00 e un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. Info e prenotazioni 071-7930842.