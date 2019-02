Airboxes, anteprima WoW all’On Stage

Con i primi profumi di primavera arriva anche un’anteprima del Wow Folk Festival organizzata da e presso l’On Stage sotto la supervisione dell’assessorato alla cultura. Alla sala della musica di via Soprani fanno tappa venerdì 22 (ore 22.30, ingresso gratuito) gli Air Boxes, gruppo belga composto da Guus Herremans e Bert Leemans artefici di una particolare combinazione tra fisarmonica diatonica e cromatica.

Si tratta del primo appuntamento del tour italiano che farà poi tappa a Venezia e Bologna per lanciare un progetto di recente costituzione che Castelfidardo ha già apprezzato nel luglio 2017 durante una serata di Girogustando. I due musicisti si conoscono in realtà da oltre 15 anni e la collaborazione artistica è l’inevitabile sbocco di una comprovata affinità; dopo i primi concerti a Teetzleben (Germania) sul palco al Boombalfestival e Boombal Ghent Intiem (Belgio), gli Airboxes sono pronti per far conoscere il loro programma ad un pubblico più ampio. Il Wow Folk Festival, costola “popolare” del Premio Internazionale di Fisarmonica, vivrà poi le sue date principali a fine maggio (24-25-26) con un programma in fase di allestimento pieno di sorprese.