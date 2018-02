Aida: in scena al Pergolesi con le voci della scuola InCanto

L’Aida di Scuola InCanto andrà in scena al Teatro Pergolesi di Jesi domenica 6 maggio alle ore 17 e lunedì 7 maggio alle ore 9.45, ore 11.30 e ore 14, con la direzione artistica e musicale di Germano Neri, la riduzione e adattamento di Nunzia Nigro, la regia di Lisa Capaccioli, le luci di Michelangelo Vitullo, i costumi di Francesco Morabito, la scenografia di Danilo Mancini; sul palco e in buca giovani interpreti e musicisti selezionati direttamente da Europa InCanto.

La partecipazione agli spettacoli sarà aperta anche alle scuole di ogni ordine e grado che, pur non avendo aderito all’intero progetto educativo, potranno partecipare come pubblico. Il progetto, nell’ambito della 51^ Stagione Lirica di tradizione, si inquadra tra le iniziative della Fondazione per sviluppare nei giovani la cultura musicale, educarli all’ascolto consapevole e stimolarli alla conoscenza del melodramma e dei suoi linguaggi espressivi. Questi gli obiettivi che la Fondazione Pergolesi Spontini persegue da diversi anni lavorando insieme alle istituzioni scolastiche del territorio per una sempre più profonda azione di formazione culturale e di diffusione dell’opera lirica.