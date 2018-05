Aida: al Pergolesi una grande opera per piccoli spettatori

Domenica 6 maggio e lunedì 7 maggio va in scena al Teatro Pergolesi di Jesi lo spettacolo musicale “Aida” ispirato al capolavoro di Giuseppe Verdi. Uno spettacolo travolgente con la partecipazione degli alunni degli Istituti Comprensivi “Marchetti” di Senigallia, “Federico II” di Jesi e “G. Mazzini” di Castelfidardo.

178 repliche con quasi 50.000 bambini coinvolti in 7 regioni d’Italia. L’opera originale di Giuseppe Verdi, ridotta e adattata da Nunzia Nigro, sarà rappresentata completa di scene e costumi, cantanti, attori e un organico strumentale di 15 musicisti diretti da Germano Neri per la regia di Lisa Capaccioli e con la partecipazione degli alunni degli Istituti Comprensivi “Marchetti” di Senigallia, “Federico II” di Jesi e “G. Mazzini” di Castelfidardo che hanno aderito al progetto “Scuola InCanto 2017-2018”. Nell’ambito delle celebrazioni per i 220 anni del Teatro G.B. Pergolesi e dei 50 anni del titolo di Teatro di Tradizione, la Fondazione Pergolesi Spontini ha proposto alle scuole il progetto “Scuola InCanto 2017-2018” progetto di eccellenza in ambito musicale e teatrale per l’apprendimento dell’opera lirica in collaborazione con Europa InCanto. Il progetto, di livello nazionale, si propone di far cantare e amare il melodramma a migliaia di bambini in tutta Italia, tra cui circa 200 studenti degli Istituti Comprensivi “Marchetti” di Senigallia, “Federico II” di Jesi e “G. Mazzini” di Castelfidardo che hanno aderito alla proposta e sono stati coinvolti nelle scorse settimane nei percorsi laboratoriali.

Biglietto intero: 11 euro, ridotto scuole: 8 euro.