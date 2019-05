Ager gallicus: al parco Primo maggio tre giorni di feste celtiche

Al via la terza edizione dell'Ager gallicus chiaravalle celtic feast da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno al parco Primo maggio di Chiaravalle. Tre giorni di musica, danza, storia, atmosfere ed emozioni legate all'antichità e al combattimento, artigianato, tradizioni, sport, buon cibo, birra e non mancheranno occasioni di divertimento per i più piccoli ai quali verranno dedicati anche laboratori mattutini. L'ingresso è libero.

Il programma:

venerdi 31 maggio



Dalle ore 17.00 apertura stand gastronomici, accampamento storico – vita dell’antichità, artigianato e didattiche dei celti, romani, greci e degli italici e mercatino artigianale

ore 17.00 – 20.00 battesimo della sella dei celti – giretto al parco a cavallo e pony a cura del circolo ippico il giglio

dalle ore 18.00 session di benvenuto

ore 19.30 - 20.30 laboratorio di danze folk a cura di val.folk

ore 20.30 concerto degli alban fùam - irish folk music





sabato 1 giugno



dalle ore 8.00 apertura stand gastronomici

dalle ore 10.00 accampamento storico – vita dell’antichità, artigianato, armamenti, tiro con l’arco, spiritualità e didattiche dei celti, romani, greci e degli italici

ore 10.30 – 11.30 pitture guerriere – laboratorio per bambini a cura di torc na moire

ore 11.30 – 12.30 stage di combattimento celtico – laboratorio per bambini (6-12 anni) a cura di torc na moire

dalle ore 14.00 mercatino artigianale

ore 14.30 – 18.00 la fusione del bronzo a cura di officina temporis in collaborazione con torc na moire

ore 15.00 – 20.00 battesimo della sella – giretto al parco a cavallo e pony a cura del circolo ippico il giglio

ore 15.00 – 18.00 addestramento combattimento antico scab a cura di epika - campo martio

ore 16.30 – 18.00 rugby a cura del rugby falconara

campo prova (introduzione al rugby per ragazzi e ragazze), harpastum e l’origine storica del rugby

ore 16.30 – 20.30 session irlandese presso il guinness pub

ore 18.00 – 19.00 la battaglia – spettacolo di combattimento antico scab tra eserciti delle antichità

ore 19.00 – 20.00 danze scozzesi – balli di gruppo per il pubblico a cura di oasi danze

ore 21.00 concerto dei drifters

ore 22.30 concerto dei mortimer mc grave



domenica 2 giugno



dalle ore 8.00 apertura stand gastronomici

dalle ore 10.00 accampamento storico - potrete rivivere la vita dell’antichità, artigianato, armamenti, tiro con l’arco, spiritualità e didattiche dei celti, romani, greci e degli italici

ore 10.30 - 11.30 pitture guerriere - laboratorio per bambini a cura di torc na moire

ore 11.30 - 12.30 stage di combattimento celtico - laboratorio per bambini (6-12 anni) a cura di torc na moire

dalle ore 14.00 mercatino artigianale

ore 16.00 - 17.00 gare celtiche - iscrizioni in accampamento storico a cura di baern clan

ore 16.00 - 20.00 battesimo della sella - giretto al parco a cavallo e pony a cura del circolo ippico il giglio

ore 16.30 - 18.00 rugby a cura del rugby falconara - campo prova (introduzione al rugby per ragazzi e ragazze), harpastum e l’origine storica del rugby

ore 16.30 - 20.30 session irlandese presso il guinness pub

ore 18.00 - 19.00 la battaglia spettacolo di combattimento antico scab tra eserciti dell'antichità

ore 19.00 - 20.00 danze scozzesi - balli di gruppo per il pubblico a cura di oasi danze

ore 20.00 concerto dei brutti di fosco - celtic power

ore 22.30 concerto degli oloferne