Afro party: si balla sulla sabbia per la notte delle stelle

Sabato 10 agosto al Pirates beach di Falconara Marittima arriva, in occasione della Notte delle stelle, l'afro party per ballare fino al mattino con i piedi nella sabbia.

Dalle 20 al via la serata con cena e apertivo per poi passare alla selezione musicale di Diego e Fabio deejay. Lo stabilimento si trova in via Flaminia 395, l'ingresso è libero e si balla fino alle 3 del mattino.