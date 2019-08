Mercoledì 14 agosto allo stabilimento 18 Nodi da Michael al via la serata afro dalle 18 alle 3 del mattino. In ordine saliranno in consolle: Saraxé trio, Mome Zava, Lele e Fabio.

18 Nodi si trova a Senigallia, sul lungomare Leonardo da Vinci, 83. L'ingresso è gratuito.